Боевик Кобра с Сильвестром Сталлоне станет сериалом

Фильм 1986 года вернется на экраны в новом виде

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Кобра станет сериалом /Flickr

Знаменитый голливудский актер и режиссер Сильвестр Сталлоне совсем недавно представил в Каннах пятую часть фильма Рэмбо. В интервью для издания Deadline он рассказал о планах на будущее, в том числе - о перезагрузке экшена Кобра 1986-го года.

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По словам Сталлоне, история о его персонаже должна была стать франшизой, но он упустил такую возможность сразу после первой части. Теперь же он заявил, что Кобра станет сериалом на одном из стриминговых сервисов.

Боевик Кобра рассказывал о суперполицейском, который вышел на след армии преступников-маньяков. Его премьера состоялась в мае 1986-го года.

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