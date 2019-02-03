Сталлоне опубликовал свежие кадры из Рэмбо 5

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Сталлоне представил кадры из нового Рэмбо /Кадр из Рэмбо 4

Работа над долгожданным продолжением боевика о Джоне Рэмбо продолжается, а к своей роли вернулся Сильвестр Сталлоне. Совсем недавно он поделился свежими кадрами в своем Instagram, на которых можно увидеть приемную семью его героя - Габриэллу и Марию. Актер подписал пост словами: Люди, которых он любит и охраняет.

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По сюжету в фильме Рэмбо: Последняя кровь главный герой столкнется с посттравматическим синдромом, пытаясь забыть о своем прошлом, где были войны и убийства. Но в один день он узнает, что дочь его близкой подруги внезапно исчезла, а поиски приведут его к организации, торгующей людьми. И тогда Рэмбо снова возьмет оружие.

Дата премьеры Рэмбо 5: Последняя кровь еще не была объявлена.

Напомним, что четвертая часть культового боевика вышла в 2008-ом году.

Ранее сообщалось о том, что Сильвестр Сталлоне станет стариком-супергероем