Эзра Миллер лично напишет сценарий Флэша из-за ссоры с режиссерами

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Актер, исполняющий роль Флэша, напишет сценарий к сольному фильму /Flickr

Актер Эзра Миллер, исполняющий роль супергероя Флэша (Барри Аллена) в киновселенной DC, решил заняться написанием сценария для сольного фильма о его персонаже лично. Такое решение было принято в связи с тем, что у него возникли разногласия с режиссерами будущего проекта.

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Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дэйли вместе готовятся снять блокбастер о Флэше и видят свою картину яркой, веселой и легкой, какой являлся успешный Аквамен и каким должен быть многообещающий Шазам. Однако Эзра не согласен с такой тональностью фильма и хочет, чтобы история была мрачной и серьезной. Студия Warner, постановщики и актер все же сошлись на том, что Миллер напишет свою версию сценария вместе с автором комиксов Грантом Моррисоном, который считается революционером во вселенной DC. Таким образом, у студии будет две версии текста (вторая от режиссеров), а в итоге они должны будут определить наиболее подходящую.

Эзра Миллер в роли Барри Аллена /Flickr

Стоит отметить, что Флэш переживает не первые проблемы с производством. До этого проект покидали потенциальные постановщики. Однако сейчас существует слух о том, что если Warner не выберут сценарий Эзры Миллера, то он навсегда расстанется с ролью.

Сольный фильм о Флэше планируется к выходу в 2021-ом году.

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