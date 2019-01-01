Конец скандала: Джеймс Ганн вернулся к работе над Стражами Галактики 3

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Disney вернули уволенного Джеймса Ганна /Getty Images

Знаменитый голливудский режиссер Джеймс Ганн, снявший обе части Стражей Галактики, лето 2018-го был уволен из Disney и Marvel за давние записи в Twitter, а многие актеры и кинодеятели выступили в его поддержку. Теперь же Disney восстановила его в должности, и он все же снимет Стражей Галактики 3.

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Как сообщается, Алан Хорн (глава Disney) встречался с постановщиком для переговоров несколько раз после скандала, и он остался доволен его публичными извинениями и поведением. Сам же Ганн оставил запись в Twitter, написав, что благодарен всем, кто его поддерживал, и отметил, что он учится на ошибках и с радостью продолжит снимать фильмы, исследующие любовь, для Disney.

Стоит отметить, что в данный момент режиссер сотрудничает с Warner и DC, занимаясь написанием сценария, а в дальнейшем и режиссурой мягкой перезагрузки Отряда Самоубийц, которая должна выйти в 2021-ом году. Сразу после работы над блокбастером о суперзлодеях Джеймс займется Стражами Галактики 3.

Ранее сообщалось о том, что Идрис Эльба заменит Уилла Смита в Отряде Самоубийц 2