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Некоторые фанаты и актеры поддержали режиссера /Getty Images

20 июля в киноиндустрии разгорелся очередной скандал. Кинокомпания Disney уволила режиссера фильмов "Стражи Галактики". Причиной стали шуточные твиты на тему педофилии, изнасилований и терроризма, которые публиковались Джеймсом Ганном примерно с 2008-2011 год.

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"Оскорбительные заявления, обнаруженные в Твиттере Джеймса, не подлежат оправданию, а также противоречат ценностям нашей студии, и мы разорвали наши деловые отношения с ним" такой комментарий дал председатель Walt Disney Studios Алан Хорн.

Некоторые фанаты и актеры поддержали режиссера. Например, Дэйв Батиста, который исполнил роль Дракса Разрушителя, назвал Ганна самым добродушным и заботливым человеком и отметил, что все люди ошибаются. А вот Зои Салдана, которая сыграла Гамору в той же супергеройской франшизе, решила пока не комментировать ситуацию и взяла время, чтобы все обдумать. Актер Майкл Рукер, которого зритель полюбил за роль Йонду Удонта, вовсе удалился из соцсети Twitter, прокомментивовав это так: "Этот аккаунт будет удален сегодня. Мы все устали и очень расстроены той чушью, что сейчас происходит, ни я, ни мой агент больше не воспользуются соцсетью Twitter."

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Сам режиссер удалил судьбоносные твиты и принес извенения, отметив, что раньше он считал себя провокатором, но позднее он не раз говорил, что вырос как личность и его работа и юмор так же претерпели изменений.

Джеймс Ганн покинул кресло режиссера третьей части саги "Стражи Галактики", не успев начать съмки. Неизвестно, кто займет его место, но известно одно сценарий написан им же, а "космическая" часть киновселенной, которой Ганн занимался вместе с Кевином Файги, может не остаться прежней.

Как мы помним, в 2004 г. фильм по мотивам одноименного шоу снял Тодд Филлипс с Беном Стиллером и Оуэном Уилсоном в главных ролях. В оригинале же двух полицейских играли Дэвид Соул и Пол Майкл Глейзер. Из современных перезапусков подобных шоу пока что одним из самых удачных является Смертельное оружие. Сможет ли Джеймс Ганн исправить ситуацию, узнаем уже совсем скоро.