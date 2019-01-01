Идрис Эльба заменит Уилла Смита в Отряде Самоубийц 2

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Идрис Эльба /Flickr

Совсем недавно Уилл Смит заявил, что больше не вернется к роли Дэдшота, которую он сыграл в Отряде Самоубийц. Студии Warner пришлось подбирать замену актеру и сейчас выбор пал на Идриса Эльбу, которого не так давно назвали самым сексуальным мужчиной.

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Новый Отряд Самоубийц станет мягким перезапуском и в нем появятся новые персонажи. Написанием сценария и постановкой займется Джеймс Ганн, подаривший миру две части Стражей Галактики. Впоследствии его уволили с Disney за твиты 10-летней давности, после чего он перешел к DC. Также неизвестно, кто еще сыграет в ленте помимо Эльбы, ведь Джаред Лето не вернется к роли Джокера, а участие Марго Робби стоит под вопросом.

Новый Отряд Самоубийц увидит свет 5 августа 2021 года.

Стоит отметить, что Идриса Эльбу можно будет увидеть на больших экранах в лента Хоббс и Шоу уже 1 августа.

Ранее сообщалось о том, что фильм о Джокере с Джаредом Лето отменен