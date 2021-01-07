Бен Аффлек официально попрощался с ролью Бэтмена

Актер больше не будет играть супергероя в киновселенной DC

Поделись







Бен Аффлек больше не будет играть Бэтмена /Flickr

Сольный фильм о Бэтмене, который снимет Мэтт Ривз, уже находится в разработке. Студия выбрала дату премьеры блокбастера, а актер Бен Аффлек, дважды сыгравший Темного Рыцаря в киновселенной DC, написал пост в Twitter, в котором фактически распрощался со своим героем. Он репостнул информацию о фильме, в которой было указано, что он там не появится, а также добавил, что с нетерпением ждет его выхода, чтобы увидеть идеи Ривза на большом экране.

Читай также: Хищные Птицы: Вышел тизер фильма о Харли Квинн с Марго Робби

Таким образом, становится ясно, что в сольном проекте Бэтмена сыграет новый актер, которого сейчас подбирает постановщик. Также сообщается, что в ленте будет молодой Брюс Уэйн, так что не исключено, что повторится история его становления.

Студия Warner к тому же определилась с датой выхода фильма Отряд Самоубийц 2, который, скорее всего, снимет Джеймс Ганн, уволенный с поста режиссера Стражей Галактики. Он разрабатывает сценарий для проекта и может сесть в режиссерское кресло.

Отряд Самоубийц /Flickr

Сиквел Отряда Самоубийц выйдет 6 августа 2021 года, а сольный фильм о Бэтмене - 25 июня того же года.

Ранее сообщалось о том, что режиссер Лиги Справедливости вернется в кино после семейной трагедии