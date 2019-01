Бен Аффлек официально попрощался с ролью Бэтмена

Сольный фильм о Бэтмене, который снимет Мэтт Ривз, уже находится в разработке. Студия выбрала дату премьеры блокбастера, а актер Бен Аффлек, дважды сыгравший Темного Рыцаря в киновселенной DC, написал пост в Twitter, в котором фактически распрощался со своим героем. Он репостнул информацию о фильме, в которой было указано, что он там не появится, а также добавил, что с нетерпением ждет его выхода, чтобы увидеть идеи Ривза на большом экране.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO