Хищные Птицы: Вышел тизер фильма о Харли Квинн с Марго Робби

Блокбастер о супергероинях со звездным составом увидит свет в 2020 году

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Вышел первый ролик фильма Хищные Птицы и фото со съемок /Flickr

Киновселенная, основанная на комиксах издательства DC, продолжает активно развиваться. На YouTube представили дебютный тизер будущей ленты о команде супергероинь Хищные Птицы, в котором показаны все основные герои. Также исполнительница роли Харли Квинн Марго Робби поделилась фотографией в Instagram, которую подписала лаконично - "Соскучились?"

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Сама женская команда, о которой пойдет речь в блокбастере, будет состоять из Черной Канарейки, Охотницы, Рене Монтойа, Кассандры Кейн и, конечно же, Харли Квинн. Сюжетные подробности пока хранятся в тайне, но уже сообщалось, что главным злодеем в картине станет Черная Маска, который в комиксах часто сталкивался с Бэтменом. Его на экране воплотит британский актер Юэн МакГрегор.

Известно, что продюсеры студии Warner решили немного изменить образ Харли Квинн, который придумал Дэвид Эйр для фильма Отряд Самоубийц. Например, они решили отказаться от многочисленных татуировок, однако по видеоролику можно заметить, что некоторые рисунки на теле все же остались.

Ранее сообщалось о том, что вышел тизер продолжения культовых Охотников за привидениями