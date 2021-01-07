Вышел тизер продолжения культовых Охотников за привидениями

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Вышел тизер фильма Охотники за привидениями 3 /Скриншот с YouTube

Совсем недавно стало известно о том, что оригинальная серия Охотники за привидениями будет продолжена третьим фильмом, который снимет сын ее создателя. Теперь же внезапно авторы порадовали зрителей первым тизером будущей картины.

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В небольшом видеоролике показан ангар, в котором пылится знаменитый автомобиль охотников с их логотипом. Именно так создатели показывают то, что популярная команда (в пока что неизвестном составе) возвращается и готова сражаться с привидениями и чудовищами.

Сюжет фильма не раскрывается, как и то, вернуться ли на экраны герои из оригинальных лент. Известно лишь, что фильм не будет связан с перезапуском 2016 года, а его премьера запланирована на лето 2020 года, однако точной даты пока нет.

Ранее сообщалось о том, что Черепашки-ниндзя вернутся на экраны с новым перезапуском