Режиссер Лиги Справедливости вернется в кино после семейной трагедии

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Зак Снайдер снимет новый фильм /Flickr

Знаменитый режиссер Зак Снайдер, снявший фильмы для DC Человек из Стали, Бэтмен против Супермена и Лига Справедливости, не закончил до конца последний, так как вынужден был покинуть пост из-за смерти своей дочери. Ленту доделал Джосс Уидон, однако ее восприняли негативно, а фанаты до сих пор ожидают версию от Снайдера, которая, по слухам, существует и находится у Warner.

Зак Снайдер /Flickr

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Теперь же Снайдер займется проектом Армия Мертвых, который будет в жанре зомби-хоррора. Примечательно, что именно с ним он и начинал карьеру. Его первым полнометражным фильмом стал Рассвет Мертвецов (2004). Новая картина будет снята для стриминг-сервиса Netflix. Сам же режиссер отметил, что его не ограничивают в действиях, и он готов вернуться к истокам.

Дата выхода Армии Мертвецов пока не сообщалась.

Ранее сообщалось о том, что Ночь живых мертвецов вернется на экраны