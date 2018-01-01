Ночь живых мертвецов вернется на экраны

Поделись







Ночь живых мертвецов получила продолжение /Кадр из фильма Ночь живых мертвецов (1968)

Культовый фильм Ночь живых мертвецов, который начал эпоху зомби-хорроров в кинематографе 50 лет назад, получил продолжение. Как оказалось, режиссер оригинальной ленты написал сценарий для второй части, который будет реализован только сейчас.

Читай также: ТОП-5 захватывающих фильмов про зомби

Шедевр фильмов ужасов по неизвестным причинам не был запущен в производство в 1978 году. Создатели обещают, что Ночь живых мертвецов 2 выйдет уже в 2019 и точно порадует любителей данного жанра. Стоит отметить, что именно в оригинально картине 1968 года впервые появились зомби.

Детали сюжета пока хранятся в тайне, а актерский состав еще не набран.

Ранее сообщалось о том, что в новом эпизоде Звездных войн вернется каноничный злодей