Marvel допустили грубую ошибку в постере Мстителей 4

Четырнадцатого марта в Сети появился полноценный трейлер четвертых Мстителей, а вместе с ним и официальных постер со всеми главными героями блокбастера. Но сразу же фанаты обратили внимание на одну недостающую деталь - в списке актеров, который расположен сверху, нет имени Данай Гурира - актрисы, исполняющей роль Окойе.

Дело в том, что на самом постере героиня изображена и многих смутило отсутствие ее имени. Пользователи Twitter быстро среагировали, написав, что для голоса, озвучившего енота (Брэдли Купер), место нашлось, а для вакандской воительницы - нет.

Y'all named the voice behind the raccoon but couldn't squeeze in Danai's name? https://t.co/IKCXRAu3QC

Однако студия Marvel довольно быстро исправила данную ошибку и опубликовала новую версию постера, отметив, что она должна была быть здесь все это время.

She should have been up there all this time. Check out the official Marvel Studios' #AvengersEndgame poster. @DanaiGurira #WakandaForever pic.twitter.com/5V1veWMxlz