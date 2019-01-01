Переключиться на мобильную версию

Marvel допустили грубую ошибку в постере Мстителей 4

Создатели забыли добавить имя одной из героинь на постер
Поделись

Marvel забыли написать имя актрисы на постере
Marvel забыли написать имя актрисы на постере
/Flickr

Четырнадцатого марта в Сети появился полноценный трейлер четвертых Мстителей, а вместе с ним и официальных постер со всеми главными героями блокбастера. Но сразу же фанаты обратили внимание на одну недостающую деталь - в списке актеров, который расположен сверху, нет имени Данай Гурира - актрисы, исполняющей роль Окойе.

Данай Гурира
Данай Гурира
/Flickr

Читай также: Вышел полноценный трейлер блокбастера Мстители 4: Финал

Дело в том, что на самом постере героиня изображена и многих смутило отсутствие ее имени. Пользователи Twitter быстро среагировали, написав, что для голоса, озвучившего енота (Брэдли Купер), место нашлось, а для вакандской воительницы - нет.

Однако студия Marvel довольно быстро исправила данную ошибку и опубликовала новую версию постера, отметив, что она должна была быть здесь все это время.

Напомним, что супергеройский блокбастер Мстители 4: Финал можно будет увидеть на больших экранах с 25 апреля.

Ранее сообщалось о том, что Капитан Марвел установил новый рекорд по кассовым сборам

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Мстители 4 мстители: финал Данай Гурира ошибка постер фанаты Marvel Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь