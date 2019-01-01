Вышел полноценный трейлер блокбастера Мстители 4: Финал

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Вышел трейлер Мстители 4 /facebook.com/marvelstudios

Студия Marvel представила новый полноценный трейлер грядущего блокбастера Мстители 4: Финал, который является одной из самых долгожданных новинок этого года, а также станет во многом решающим для киновселенной.

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В эпичном трейлере создатели показали трагические флэшбеки с прошлых фильмов Marvel, а также героев в лице Капитана Америка, Черной Вдовы, Ронина (Соколиный Глаз), Человека-Муравья, Небулы, Железного Человека, которые собрались в одну команду. Также в финальной сцене ролика можно увидеть Тора, который, вероятно, принимает Капитана Марвел в команду Мстителей.

Официальный постер фильма Мстители 4: Финал /facebook.com/marvelstudios

Сюжетные детали четвертых Мстителей держаться в строгом секрете. Известно лишь, что Тони Старк с Небулой застряли в открытом космосе (судя по трейлеру, они все же выбрались), Соколиный глаз потерял семью и стал жестоким Ронином, Скотт Ленг вернулся из Квантового мира. Стив Роджерс и Наташа Романофф стали тщательно разрабатывать план, чтобы противостоять Таносу, зная, что они должны победить его любой ценой.

Мстители 4: Финал выйдут в украинский прокат 25 апреля.

Ранее сообщалось о том, что Стэн Ли появится в нескольких фильмах от MARVEL