Капитан Марвел установил новый рекорд по кассовым сборам

В первый уикенд блокбастер заработал почти полмиллиарда долларов

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Капитан Марвел заработал за уикенд 455 миллионов долларов /Flickr

Блокбастер Капитан Марвел вышел на большие экраны 7-го марта и сразу же стал хитом проката. Лента смогла превысить все прогнозы, заработав за первый уикенд в Северной Америке 153 миллиона долларов, а общие сборы во всем мире составили 455 миллионов.

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На сегодняшний день это является шестым лучшим началом проката за историю кино, а также вторым для супергеройских лент (лидируют Мстители: Война Бесконечности). Стоит отметить, что картина еще и установила рекорд для старта в 2019-ом году.

Капитан Марвел с Бри Ларсон в главной роли стартовал в украинских кинотеатрах 7 марта.

Ранее сообщалось о том, что Бри Ларсон стала самой высокооплачиваемой новой звездой MARVEL