Легендарный фильм Форрест Гамп переснимут в Болливуде

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В Индии переснимут Форреста Гампа /Flickr

Болливуд славится тем, что часто снимает ремейки знаменитых голливудских фильмов. Теперь же еще одна культовая американская картина получила их ремейк - Форрест Гамп. Об этом объявил популярный индийский актер Аамир Кхан, который и сыграет главную роль.

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Как известно, лента будет носить название Laal Singh Chadda и не станет точным ремейком Гампа. Здесь в основу будет положена история Индии, что и будет главным отличием от оригинала. Сообщается, что начало съемок запланировано на сентябрь этого года, а главный актер до этого времени должен сбросить 20 килограммов веса.

Аамир Кхан /Getty Images

Напомним, что Форрест Гамп Роберта Земекиса вышел в 1994-ом году и главную роль в нем исполнил Том Хэнкс. Фильм стал хитом прокатала (677 миллионов долларов при бюджете в 55 млн), а также получил 6 статуэток Оскар, включая победы в номинациях Лучший фильм, Лучший режиссер и Лучшая мужская роль.

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