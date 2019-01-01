Звезда Гарри Поттера оказался прикован к инвалидному креслу

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Рубби Колтрейн потерял возможность самостоятельно передвигаться /Flickr

Британский актер Робби Колтрейн, известный всему миру по роли Рубеуса Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, перестал ходить и оказался в инвалидном кресле. Ранее у него начало ухудшаться здоровье из-за остеоартрита, и он пользовался тростью.

Робби Колтрейн в инвалидном кресле /Facebook

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Врачи предупреждали Колтрейна, что ему необходимо сбросить вес, однако совсем недавно оказалось, что в его коленном суставе практически не осталось хряща, что лишило его возможности самостоятельно передвигаться. Актеру должны провести операцию, которая сможет вернуть ему возможность ходить.

Напомним, что Робби Колтрейн снялся во всех восьми фильмах о Гарри Поттере (2001 - 2011) в роли Хагрида.

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