Покойный Стэн Ли появится в нескольких фильмах от MARVEL

Автор комиксов появится еще в двух фильмах киновселенной Marvel

Поделись







У Стэна Ли будет еще 2 камео в фильмах Marvel /Getty Images

Легендарный автор комиксов, создатель множества знаменитых супергероев Стэн Ли на протяжении десяти лет появлялся в каждом фильме кинематографической вселенной Marvel. Он ушел из жизни в 2018-ом году в возрасте 95-ти лет, а последним его появлением на большом экране многие посчитали камео в Капитане Марвел.

Читай также: Дружелюбный сосед: ТОП-5 супергероев, созданных Стэном Ли

Однако, как сообщил глава киновселенной Кевин Файги, фанаты смогут увидеть камео Стэна еще в двух грядущих лентах - Мстители 4: Финал и Человек-Паук 2: Вдали от дома. Именно в них успел сняться Ли перед смертью в последний раз.

Мстители 4 выйдут на большие экраны 25 апреля, а сиквел Человека-Паука ожидается в кинотеатрах 3 июля.

Ранее сообщалось о том, что Капитан Марвел установил новый рекорд по кассовым сборам