Стало известно, когда выйдет фильм Том и Джерри

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Названа дата выхода нового фильма о Томе и Джерри /Flickr

Несколько месяцев назад стало известно о том, что студия Warner снимет игровой фильм с участием живых актеров о знаменитых коте и мышонке Томе и Джерри, которые ведут вечное противостояние. Теперь же проект получил официальную дату выхода - апрель 2021-го.

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Режиссерское кресло картины займет Тим Стори. Как сообщалось ранее, персонажи будут анимированы благодаря действиям живых актеров, а разговаривать они все также не смогут. Детали сюжета ленты также неизвестны.

Новые Том и Джерри выйдут в мировой прокат 16 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что Кот в сапогах из Шрека вернется на экраны