Горбун из Нотр-Дама переснимут с живыми актерами

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Горбун из Нотр-Дама получил ремейк /Flickr

Disney продолжают активно запускать новые проекты, связанные с их классическими мультфильмами. В списке будущих ремейков уже числятся Леди и Бродяга, Король Лев, Аладдин, Дамбо и другие, а теперь его дополнил анимационный фильм Горбун из Нотр-Дама.

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Уже известно, что проект станет художественным фильмом, в котором все роли сыграют живые актеры. Студия уже начала работу над перезапуском, однако актерский состав пока не набран, а продюсером выступит актер Джош Гад. В основу сюжета снова ляжет роман Виктора Гюго Собор Парижской Богоматери, который для диснеевской адаптации был значительно смягчен и разбавлен песнями, красочностью и юмористическими горгульями.

Дата выхода новой версии Горбуна из Нотр-Дама пока не объявлена.

Напомним, что оригинальный мультфильм от Disney вышел в 1996 году.

Ранее сообщалось о том, что Леди и Бродяга вернутся в кино с живыми собаками