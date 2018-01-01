Леди и Бродяга вернутся в кино с живыми собаками

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Леди и Бродягу переснимут /Flickr

Студия Disney активно продолжает возвращать в кино свои классические и любимые многими ленты. Прямо сейчас в разработке находится фильм Король Лев, а также совсем скоро мы увидим новые версии Аладдина и Дамбо. Так, список ремейков пополнил еще один классический мультфильм Леди и Бродяга.

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Ожидается, что главных героев озвучат Тесса Томпсон, которая сейчас снимается в мягком перезапуске Людей в Черном, и Джастин Теру, голосом которого говорит трансформер Дропкик в новом фильме Бамблби.

Тесса Томпсон /Getty Images

Джастин Теру /Getty Images

Романтическая картина о собаках вышла в 1995-ом году и сразу завоевала любовь зрителей. Новая версия будет игровым фильмом с добавлением анимации, живыми людьми, а также настоящими собаками. Однако пока неизвестно, как именно будут смоделированы движения животных.

Дата выхода ремейка пока остается неизвестной.

Ранее сообщалось о том, что Disney повторили собственный рекорд по заработанным миллиардам