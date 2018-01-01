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Леди и Бродяга вернутся в кино с живыми собаками

Культовая диснеевская классика получила ремейк
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Леди и Бродягу переснимут
Леди и Бродягу переснимут
/Flickr

Студия Disney активно продолжает возвращать в кино свои классические и любимые многими ленты. Прямо сейчас в разработке находится фильм Король Лев, а также совсем скоро мы увидим новые версии Аладдина и Дамбо. Так, список ремейков пополнил еще один классический мультфильм Леди и Бродяга.

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Ожидается, что главных героев озвучат Тесса Томпсон, которая сейчас снимается в мягком перезапуске Людей в Черном, и Джастин Теру, голосом которого говорит трансформер Дропкик в  новом фильме Бамблби.

Тесса Томпсон
Тесса Томпсон
/Getty Images

Джастин Теру
Джастин Теру
/Getty Images

Романтическая картина о собаках вышла в 1995-ом году и сразу завоевала любовь зрителей. Новая версия будет игровым фильмом с добавлением анимации, живыми людьми, а также настоящими собаками. Однако пока неизвестно, как именно будут смоделированы движения животных.

Дата выхода ремейка пока остается неизвестной.

Ранее сообщалось о том, что Disney повторили собственный рекорд по заработанным миллиардам

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Леди и Бродяга мультфильм Disney Тесса Томпсон Джастин Теру Все теги
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