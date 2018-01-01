В Америке назвали худший диснеевский мультфильм

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Названы худшие и лучшие мультфильмы от Disney /Кадр из мультфильма Цыпленок Цыпа

Американский портал Collider, на котором выходят различные новости о кино, а также кинокритика, опубликовал рейтинг диснеевских мультфильмов от самого лучшего к самому худшему.

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Первое место среди лучших заняла лента Пиноккио, вышедшая в 1940-ом году. За ней последовали классические Спящая Красавица и замечательный мультфильм Фантазия. Пятерку лучших из данного рейтинга замкнули Бэмби, а также Красавица и Чудовище.

На самом последнем месте оказалась анимационная картина Цыпленок Цыпа, которая увидела свет в 2005-ом. Автор списка отметил, что считает ее грязной и уродливой. ТОП-5 худших продолжили Лис и Пес, Не бей копытом, Динозавр, а также мультфильм Вольт.

Всего в рейтинге вошло 57 полнометражных мультиков.

Ранее сообщалось о том, что Гильермо Дель Торо отправит Пиноккио к фашистам