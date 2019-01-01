Кот в сапогах из Шрека вернется на экраны
Dream Works начали работу над продолжение мультфильма
Кот в сапогах получил продолжение/Flickr
Популярный персонаж из мультфильма Шрек Кот в сапогах настолько полюбился зрителям, что в 2011-ом году с ним вышел сольный анимационный фильм, который даже был номинировал на премию Оскар. Успех проекта порадовал создателей, и они сразу же запустили в производство сиквел, который сдвинулся с мертвой точки только спустя восемь лет.
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Студия Dream Works начала работу над второй частью мультфильма Кот в сапогах, а ее производством займутся создатели ленты Человек-Паук: Через вселенные, которая получила Оскар. Детали сюжета пока что неизвестны.
Дата выхода анимационной ленты Кот в сапогах 2 не объявлена.
Ранее сообщалось о том, что Шрека переснимут создатели Гадкого я