Кот в сапогах из Шрека вернется на экраны

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Кот в сапогах получил продолжение /Flickr

Популярный персонаж из мультфильма Шрек Кот в сапогах настолько полюбился зрителям, что в 2011-ом году с ним вышел сольный анимационный фильм, который даже был номинировал на премию Оскар. Успех проекта порадовал создателей, и они сразу же запустили в производство сиквел, который сдвинулся с мертвой точки только спустя восемь лет.

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Студия Dream Works начала работу над второй частью мультфильма Кот в сапогах, а ее производством займутся создатели ленты Человек-Паук: Через вселенные, которая получила Оскар. Детали сюжета пока что неизвестны.

Дата выхода анимационной ленты Кот в сапогах 2 не объявлена.

Ранее сообщалось о том, что Шрека переснимут создатели Гадкого я