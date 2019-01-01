Эмилия Кларк прокомментировала сцены с обнажениями в Игре Престолов

Знаменитая актриса высказалась о том, на что стоит обращать внимание в сериале

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Эмилия Кларк в роли Дейенерис /Flickr

Популярная британская актриса Эмилия Кларк, играющая в сериале Игра Престолов роль Дейенерис Таргариен, совсем недавно выразила свое мнение о сценах, в которых герои предстают обнаженными. По ее словам, зрители часто делают акцент не на том, где он действительно нужен.

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Кларк отметила, что некоторые откровенные сцены, где показаны оголенные части тела ее, Кита Харрингтона или любых других актеров иногда не имеют большого значения. Она подчеркнула, что шоу пытается показать вовсе не это. Актриса призвала обращать внимание, например, на количество женских персонажей, которые предстают в сериале и играют важные роли. Игра Престолов, по словам Эмилии, оказала большое влияние на киноиндустрию и она считает, что это важно понимать.

Напомним, что релиз первой серии финального восьмого сезона Игры Престолов состоится 14 апреля.

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