Грандиозный конец: Вышел полноценный трейлер восьмого сезона Игры Престолов
Премьера финального сезона состоится 14 апреля
Вышел трейлер восьмого сезона Игры Престолов/Скриншот с YouTube
Создатели культового сериала Игра Престолов в последнее время все больше подогревают ожидания новыми роликами и промо-материалами к последнему сезону. Теперь же канал HBO представил первый полноценный трейлер долгожданного финала.
Постер с персонажами Игры Престолов/Flickr
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В двухминутном видеоролике появились все основные персонажи, среди которых Арья Старт, Джон Сноу, Дейенерис Таргариен, Тирион Ланнистер и другие. Также можно увидеть начало приближающейся масштабной битвы и полет двух драконов.
Релиз первой серии восьмого сезона сериала Игра Престолов состоится 14 апреля.
Ранее сообщалось о том, что появились первые кадры из восьмого сезона Игры Престолов