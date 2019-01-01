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Грандиозный конец: Вышел полноценный трейлер восьмого сезона Игры Престолов

Премьера финального сезона состоится 14 апреля
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Вышел трейлер восьмого сезона Игры Престолов
Вышел трейлер восьмого сезона Игры Престолов
/Скриншот с YouTube

Создатели культового сериала Игра Престолов в последнее время все больше подогревают ожидания новыми роликами и промо-материалами к последнему сезону. Теперь же канал HBO представил первый полноценный трейлер долгожданного финала.

Постер с персонажами Игры Престолов
Постер с персонажами Игры Престолов
/Flickr

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В двухминутном видеоролике появились все основные персонажи, среди которых Арья Старт, Джон Сноу, Дейенерис Таргариен, Тирион Ланнистер и другие. Также можно увидеть начало приближающейся масштабной битвы и полет двух драконов.

Релиз первой серии восьмого сезона сериала Игра Престолов состоится 14 апреля.

Ранее сообщалось о том, что появились первые кадры из восьмого сезона Игры Престолов

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