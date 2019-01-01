Кто займет трон: Появились загадочные постеры Игры Престолов

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Появились новые постеры Игры Престолов /facebook.com/HBO

Финальный сезон Игры Престолов все ближе, а многих людей волнует не только то, чем закончиться противостояние с армией мертвых, но и кто же все-таки займет Железный Трон. HBO опубликовали в Сети новые персональные постеры героев сериала.

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На промо-картинках авторы показали все возможные варианты того, кто станет правителем семи королевств, усадив всех персонажей на трон по очереди - От Джона Сноу и Дейенерис до Сэма Тарли и Червя. Таким образом, создатели создали интригу и подогрели интерес к выходу новых серий.

Премьера финального сезона Игры Престолов состоится 14 апреля.

Ранее сообщалось о том, что HBO показали отрывок из восьмого сезона Игры Престолов