Queen хотят выпустить продолжение Богемской рапсодии - СМИ

Поделись







Богемская Рапсодия может обзавестись сиквелом /Flickr

Биографический фильм о группе Queen и ее солисте Фредди Меркьюри стал настоящим хитом 2018 года. Лента получила 4 Оскара (в том числе и за лучшую мужскую роль), а также заработала в прокате 875 млн долларов при бюджете в 52 миллиона. Теперь появился слух о том, что картину могут продолжить.

Читай также: Оскар-2019: Объявлены победители кинопремии

Такой новостью поделился режиссер клипов Queen и друг группы Руди Долезал. Он сообщил, что музыканты планируют снять сиквел и активно рассматривают такую возможность, так как их вдохновил успех оригинала. Долезал отметил, что такая лента может начаться сразу после концерта в Live Aid и показать дальнейшую жизнь артистов.

В свою очередь, представители Грэма Кинга, продюсера Богемской Рапсодии, опровергли данную информацию. Других официальных подтверждений или опровержений пока что не поступало.

Ранее сообщалось о том, что Богемская рапсодия стала абсолютным рекордсменом