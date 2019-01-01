Идеальный человек: Вышел трейлер Высшего общества с Робертом Паттинсоном

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Вышел трейлер фильма Высшее общество /Скриншот с YouTube

На YouTube появился новый трейлер фантастической драмы Высшее Общество, в которой главную роль исполняет актер Роберт Паттинсон. Лента была представлена на кинофестивале в Торонто и была удостоена теплых отзывов от зрителей.

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В центре сюжета - группа людей, которые на космическом корабле, несущемся к черной дыре. Но на самом деле там пытаются создать идеального человека. А главный герой по имени Монте, который отказался от любого вида отношений, стал папой девочки, которая может изменить мир.

Драма Высшее Общество появится на экранах украинских кинотеатров уже 18 апреля.

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