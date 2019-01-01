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Супергеройский успех: Вышел эффектный трейлер фильма Шазам

Драйвовый блокбастер появится на экранах в апреле 2019-го
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Опубликован второй трейлер фильма Шазам
Опубликован второй трейлер фильма Шазам
/Flickr

Студия Warner заметно поменяла концепцию киновселенной DC, убрав из нее львиную долю мрачности. Внушительный результат можно увидеть в недавнем блокбастере Аквамен, а теперь компания представила второй полноценный трейлер Шазама, в котором есть и драйв, и юмор, и впечатляющие спецэффекты.

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Сюжет супергеройской ленты расскажет о подростке Билли Бэтсоне, которого задирают хулиганы. Убегая от них, он встретил старого волшебника, который сделал его своим избранником и рассказал о силе волшебного слова. Теперь он может превращаться во взрослого героя, который умеет летать, обладает сверхсилой, мудростью, ловкостью и чувством юмора. Как все это будет выглядеть, создатели показали в данном трейлере.

Шазам отправится в украинские кинотеатры уже 4 апреля.

Ранее сообщалось о том, что вышел эпичный трейлер блокбастера Люди Икс: Темный Феникс

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