Супергеройский успех: Вышел эффектный трейлер фильма Шазам

Поделись







Опубликован второй трейлер фильма Шазам /Flickr

Студия Warner заметно поменяла концепцию киновселенной DC, убрав из нее львиную долю мрачности. Внушительный результат можно увидеть в недавнем блокбастере Аквамен, а теперь компания представила второй полноценный трейлер Шазама, в котором есть и драйв, и юмор, и впечатляющие спецэффекты.

Читай также: Супергерой умрет: Режиссер Шазама подразнил фаната

Сюжет супергеройской ленты расскажет о подростке Билли Бэтсоне, которого задирают хулиганы. Убегая от них, он встретил старого волшебника, который сделал его своим избранником и рассказал о силе волшебного слова. Теперь он может превращаться во взрослого героя, который умеет летать, обладает сверхсилой, мудростью, ловкостью и чувством юмора. Как все это будет выглядеть, создатели показали в данном трейлере.

Шазам отправится в украинские кинотеатры уже 4 апреля.

Ранее сообщалось о том, что вышел эпичный трейлер блокбастера Люди Икс: Темный Феникс