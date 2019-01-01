Разрушительная сила: Вышел эпичный трейлер блокбастера Люди Икс: Темный Феникс

Супергеройская лента выйдет на экраны в июне 2019 года

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Вышел трейлер фильма Люди Икс: Темный Феникс /twitter.com/XMenMovies

В Сети появился новый второй трейлер супергеройской картины Люди Икс: Темный Феникс, которая является одной из самых долгожданных в 2019-ом году. В нем зрители увидели знакомых персонажей, а также разрушительные события, которые станут довольно масштабными.

Официальный постер /twitter.com/XMenMovies

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По сюжету новой части франшизы, продолжающей события Апокалипсиса, команда героев-мутантов стала работать по всему миру. Но после одних необычных событий в Джин Грей вселилась космическая разрушительная сила по имени Феникс, которой ей крайне тяжело управлять. И тогда перед Людьми Икс встает непосильная задача, требующая спасти Землю, Джин, а также побороть побочную угрозу.

Люди Икс: Темный Феникс выйдет на экраны украинских кинотеатров 6 июня 2019 года.

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