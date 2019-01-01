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Малефисента 2 с Анджелиной Джоли выйдет в октябре 2019-го

Disney перенесли премьеру фантастической ленты
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Малефисента 2 выйдет на пол года раньше
Малефисента 2 выйдет на пол года раньше
/Flickr

Студия Disney неожиданно сменила дату выхода долгожданной картины Малефисента 2: Владычица тьмы, главную роль в которой исполнила Анджелина Джоли. До этого релиза была запланирована на 29 мая 2020 года, однако теперь сместилась на полгода и лента выйдет 18 октября 2019-го.

Постер Малефисента 2: Владычица тьмы
Постер Малефисента 2: Владычица тьмы
/Flickr

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Сюжет продолжения будет происходить через несколько лет после первого фильма и сосредоточится на сложных взаимоотношениях Авроры и Малефисенты. Эта история также поведает о новых угрозах и новых союзниках жителей сказочного леса.

Напомним, что первая Малефисента вышла в 2014-ом году.

Ранее сообщалось о том, что опубликован первый трейлер мультфильма Холодное Сердце 2

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