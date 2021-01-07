Пиратов Карибского моря могут закрыть

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Новые фильмы о Пиратах Карибского моря могут не увидеть свет /Flickr

Не так давно стало известно, что популярная диснеевская франшиза Пираты Карибского моря будет перезапущена без участия Джонни Деппа, который играл в ней главную роль. К будущим проектам даже подключились сценариста Дэдпула - Пол Верник и Ретт Риз. Однако теперь же франшиза может быть вовсе отменена.

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Такой исход связан с тем, что вышеупомянутые сценаристы покинули свои посты, а причина этого осталась неизвестной. Теперь же студия, как сообщает Deadline, обдумывает два варианта развития событий: либо для Пиратов найдут новых авторов сценария, либо франшизу закроют и с ней будет покончено.

Напомним, что последний фильм из серии вышел 11 мая 2017 года и носит название Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки.

Ранее сообщалось о том, что фильм о Джокере с Джаредом Лето отменен