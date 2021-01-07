Опубликован первый трейлер мультфильма Холодное Сердце 2

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Вышел тизер-трейлер Холодного Сердца 2 /facebook.com/DisneyUkraine

Диснеевский мультфильм Хододное Сердце стал настоящим хитом в 2013-ом году, заработавшим в прокат 1,2 миллиарда долларов, а также завоевавшим 2 Оскара (в том числе и за Лучший анимационный фильм). Студия уже долго время работает над продолжением и совсем недавно представила дебютный тизер-трейлер.

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Главные герои покинут королевство, чтобы разузнать тайны, касающиеся прошлого их страны. Они отправятся в длительное путешествие, однако детальных подробностей сюжета еще не раскрывалось.

Постер Холодного Сердца 2 /facebook.com/DisneyUkraine

Свежий видеоролик побил рекорд по просмотрам за 24 часа среди трейлеров анимационных лент. В целом за этот период его посмотрели более 116 млн раз.

Долгожданный мультфильм Холодное Сердце 2 появится в кинотеатрах 28 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер фильма Аладдин с Уиллом Смитом