Грань Будущего с Томом Крузом получила продолжение

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Грань Будущего обзавелась сиквелом /Flickr

Студия Warner Bros. дала зеленый свет продолжение фантастического боевика Грань Будущего, который вышел в 2014-ом году и рассказывал о солдате, погибшем в схватке с инопланетянами, который после смерти всегда просыпался в самом начале того же дня до тех пор, пока не обнаружил возможность победить пришельцев.

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Актеры Том Круз и Эмили Блант должны вернуться к главным ролям в сиквеле, однако перед этим они хотят увидеть готовый сценарий картины. Также режиссер первой части Даг Лайман собирается поставить и продолжение. В 2016-ом он заявлял, что история второго фильма будет намного лучше.

Пока что неизвестно, когда начнется работа над картиной.

Ранее сообщалось о том, что Рэмбо 5 выйдет в сентябре 2019-го