Последняя кровь: Рэмбо 5 выйдет в сентябре 2019-го

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Новый Рэмбо выйдет в сентябре /Flickr

Пятая часть знаменитой кинофраншизы о Джоне Рэмбо, в которой главную роль исполняет Сильвестр Сталлоне, обзавелась датой выхода. Киностудия Lionsgate объявила, что неудержимый воин вернется к своему делу уже в сентябре 2019-го года.

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В этот раз, страдающий от посттравматического сюжета, главный герой пытается справиться с кровавым прошлым, которое его преследует. Но близкая для него девушка однажды исчезает, а Рэмбо отправляется на ее поиски, столкнувшись с преступниками, торгующими женщинами.

Также совсем недавно Сталлоне поделился свежими кадрами из картины в своей социальной сети.

Рэмбо 5 выйдет в мировой прокат 20 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что сиквел Аквамена также обзавелся официальной датой выхода