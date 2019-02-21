Последняя кровь: Рэмбо 5 выйдет в сентябре 2019-го
Пятая часть знаменитой кинофраншизы о Джоне Рэмбо, в которой главную роль исполняет Сильвестр Сталлоне, обзавелась датой выхода. Киностудия Lionsgate объявила, что неудержимый воин вернется к своему делу уже в сентябре 2019-го года.
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В этот раз, страдающий от посттравматического сюжета, главный герой пытается справиться с кровавым прошлым, которое его преследует. Но близкая для него девушка однажды исчезает, а Рэмбо отправляется на ее поиски, столкнувшись с преступниками, торгующими женщинами.
Gabriella wants to go to Mexico to see her father who deserted her many years ago. Rambo and Gabriella’s grandmother are very much against this… “ I just want to ask him why he left us…” She says and begins her journey. #rambo5 @yvettemonreal @adrianabarrazaoficial
Также совсем недавно Сталлоне поделился свежими кадрами из картины в своей социальной сети.
Рэмбо 5 выйдет в мировой прокат 20 сентября 2019 года.
Ранее сообщалось о том, что сиквел Аквамена также обзавелся официальной датой выхода