Придется подождать: Названа дата выхода фильма Аквамен 2

Сиквел блокбастера о короле Атлантиды увидит свет в 2022 году

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Аквамен 2 выйдет в конце 2022-го /Flickr

Самый успешный в киновселенной DC фильм Аквамен наконец-то обзавелся официальным сиквелом, который получил дату выхода. Блокбастер выйдет на широкие экраны в 2022 году, сценарий напишет автор первой части, а займется ли постановкой Джеймс Ван - неизвестно.

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Аквамен вышел в прокат в декабре прошлого года и заработал в мире более 1,1 миллиарда долларов. Warner Brothers не только дали зеленый свет продолжению, но и запустили в разработку спин-офф о подводных монстрах из вселенной супергероя.

Точная дата мировой премьеры блокбастера Аквамен 2 - 16 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что сериалы MARVEL будут связаны с основной киновселенной