Сериалы MARVEL будут связаны с основной киновселенной

Мини-сериалы о Локи и участниках Мстителей будут существовать в рамках кинофраншизы

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Мини-сериалы Marvel будут входить в общую киновселенную /Flickr

Не так давно стало известно, что студия Marvel готовит несколько проектов о супергероях, которые выйдут на стриминговом сервисе Disney+. Это будут мини-сериалы о Локи, Алой Ведьме и Вижене, Зимнем Солдате и Соколе, а также о Леди Сиф из фильма Тор.

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В своем недавнем интервью глава киновселенной Marvel Кевин Файги рассказал, что все эти сериалы будут вплетены в прошлое, будущее и настоящее франшизы. Он также сообщил, что все проекты, которые выйдут после сиквела Человека-Паука (а это будут продолжения Черной Пантеры, Доктора Стрэнджа, сольный фильм о Черной Вдове и еще масса проектов), будут отличаться своей уникальностью.

Кевин Файги /Getty Images

Файги также подчеркнул, что пока не собирается объявлять, что произойдет с киновселенной в дальнейшем. Решение о ее будущем студия будет готова принять только после выхода Мстителей 4 и Человека-Паука.

Киновселенная Marvel вернется в кинотеатры уже 7 марта с блокбастером Капитан Марвел.

Ранее сообщалось о том, что Том Хиддлстон не вернется к роли Локи