Леди Гага прокомментировала слухи о романе с Брэдли Купером

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Леди Гага рассказала об отношениях с Брэдли Купером /Getty Images

С момента выхода в мировой прокат фильма Звезда Родилась, в котором снялись Леди Гага и Брэдли Купер, фанаты звезд то и дело приписывали им любовные отношения. Люди говорили о чувствах между ними, несмотря на то, что актер женат на модели Ирине Шейк. Гага и Купер часто появлялись вместе на светских мероприятиях, обнимая друг друга и держась за руки, чем вызывали волну обсуждений, однако теперь певица решила дать окончательный ответ по поводу слухов об их романтических отношениях.

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В интервью на шоу Джимми Киммела Леди Гага назвала соцсети настоящим санузлом Интернета, заявив, что люди увидели то, что хотели показать сами актеры, ведь Купер (он является и режиссером фильма) поставил все сцены так, как он видел эту любовную историю. Она подчеркнула, что не удивлена такой реакцией в обществе, ведь их целью было, чтобы им поверили, и это удалось.

Я - артистка, и я думаю, что мы с Брэдли проделали замечательную работу, - добавила певица.

Напомним, что фильм Звезда Родилась вышел в 2018-ом году, а также выиграл Оскар за лучшую песню (Shallow).

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