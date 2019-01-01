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Рами Малек может стать главным злодеем в новом Джеймсе Бонде

Оскароносный актер может принять участие в юбилейном Бонде 25
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Рами Малек может сыграть в Бондиане
Рами Малек может сыграть в Бондиане
/Getty Images

После Богемской Рапсодии карьера исполнителя главной роли Рами Малека взлетела до высот - его стали везде обсуждать, а игра в вышеупомянутой картине была отмечена заветным Оскаром. Теперь же ведутся переговоры с актером по поводу его участия в боевике Бонд 25, рабочее название которого Шаттерхэнд.

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В юбилейной шпионской ленте Малек может сыграть главного злодея. Такую роль ему предлагали еще раньше, однако из-за съемок в сериале Мистер Робот он не смог подключиться к актерскому составу. Теперь же графики позволяют ему сняться в Бондиане, а в связи с полученным Оскаром его гонорар может вырасти.

Выход Бонда 25 запланирован на 9 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что Джеймс Бонд 25 выйдет позже со спасенным сценарием

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