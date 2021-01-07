Джеймс Бонд 25 выйдет позже со спасенным сценарием

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Джеймс Бонд /Flickr

Юбилейный 25-ый фильм об агенте 007 по имени Джеймс Бонд уже не впервые сталкивается с проблемами в производстве. Несколько месяцев назад у картины поменялся режиссер (был Дэнни Бойл, а стал Кэри Фукунага), теперь же студия сменила сценариста.

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До этого написанием сценария занимались Роберт Уэйд и Нил Первис, которые уже много лет работают над шпионской франшизой. Однако студию, судя по всему, не устроил их текст, и они наняли Скотта З. Бернса, который прославлен в Голливуде тем, что спасает сценарии, когда первоначальный вариант боссам кажется нерабочим.

Помимо этого, у Бонда 25 сменилась дата выхода: если раньше он был заявлен на 14-ое февраля 2020-го, то теперь перенесен на 8-ое апреля того же года.

Дэниэй Крэйг вернется к своей роли, в которой последний раз появлялся на экранах в 2015-ом году в части под названием Спектр.

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