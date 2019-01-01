Сеть всколыхнул зрелищный трейлер всех частей Звездных Войн

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Вышел трейлер всех частей Звездных Войн /Flickr

На YouTube появился большой пятиминутный трейлер саги Звездные Войны, в котором показаны все десять вышедших фильмов. Его автором стал популярный голливудский актер Тофер Грейс (известный многим по роли Венома в блокбастере Человек-Паук 3), который увлекается монтажом различных видео, а также является большим фанатом серии.

Тофер Грейс /Getty Images

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В ролике под названием Звездные Войны: Всегда показано начало из оригинальной трилогии и истории о Люке Скайуокере, которое разбавляется событиями из приквелов и спин-оффов, плавно переходя к современным частям.

Грейс не так давно сыграл в фильме Черный Клановец, который был номинирован на Оскар. Там он воплотил на экране националиста Дэвида Люка (реального человека), а после съемок у него появились эмоциональные проблемы, с которыми он решил справиться весьма необычным способом - актер взялся за монтаж трилогии фильмов о Хоббите, решив сделать их одной полнометражной картиной.

Ранее сообщалось о том, что закончились съемки девятого эпизода Звездных Войн