Первое фото: Окончены съемки девятого эпизода Звездных Войн

Поделись







Звездные войны /Flickr

Знаменитая фантастическая сага Звездные войны растет и развивается с каждым годом уже в течение 42-ух лет. Теперь же подошел к концу съемочный процесс девятого эпизода. Об этом рассказал режиссер Джей Джей Абрамс в своих социальных сетях, а также поделился первым кадром из ленты, на котором запечатлены главные герои.

It feels impossible, but today wrapped photography on Episode IX. There is no adequate way to thank this truly magical crew and cast. I’m forever indebted to you all. pic.twitter.com/138AprtFuZ — JJ Abrams (@jjabrams) 15 февраля 2019 г.

Абрам поблагодарил всю съемочную группу, назвав ее волшебной. Также постановщик подчеркнул, что навечно останется перед всеми ними в долгу.

Читай также: ТОП-5 фильмов с впечатляющими спецэффектами

Сюжет девятой части создатели держат в секрете. Картина завершит современную трилогию Звездный Войн, а также поставит точку на всей истории о семье Скайукеров, после чего начнется новый виток в развитии саги. По слухам, Кайло Рен и Рей после их противостояния могут объединиться для того, чтобы побороть общего врага.

Звездные войны: Эпизод 9 отправятся покорять мировые кинотеатры 19 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что названы самые ожидаемые фильмы 2019 года