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Первое фото: Окончены съемки девятого эпизода Звездных Войн

Звездные войны: Эпизод 9 выйдут в кино 19 декабря
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Звездные войны
Звездные войны
/Flickr

Знаменитая фантастическая сага Звездные войны растет и развивается с каждым годом уже в течение 42-ух лет. Теперь же подошел к концу съемочный процесс девятого эпизода. Об этом рассказал режиссер Джей Джей Абрамс в своих социальных сетях, а также поделился первым кадром из ленты, на котором запечатлены главные герои.

Абрам поблагодарил всю съемочную группу, назвав ее волшебной. Также постановщик подчеркнул, что навечно останется перед всеми ними в долгу.

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Сюжет девятой части создатели держат в секрете. Картина завершит современную трилогию Звездный Войн, а также поставит точку на всей истории о семье Скайукеров, после чего начнется новый виток в развитии саги. По слухам, Кайло Рен и Рей после их противостояния могут объединиться для того, чтобы побороть общего врага.

Звездные войны: Эпизод 9 отправятся покорять мировые кинотеатры 19 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что названы самые ожидаемые фильмы 2019 года

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Звездные войны: Эпизод 9 Звездные Войны Джей Джей Абрамс Скайуокер первое фото Все теги
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