Первое фото: Окончены съемки девятого эпизода Звездных Войн

Знаменитая фантастическая сага Звездные войны растет и развивается с каждым годом уже в течение 42-ух лет. Теперь же подошел к концу съемочный процесс девятого эпизода. Об этом рассказал режиссер Джей Джей Абрамс в своих социальных сетях, а также поделился первым кадром из ленты, на котором запечатлены главные герои.

It feels impossible, but today wrapped photography on Episode IX. There is no adequate way to thank this truly magical crew and cast. I’m forever indebted to you all. pic.twitter.com/138AprtFuZ