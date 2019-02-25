Время и Стекло выступят с грандиозным шоу во Дворце Спорта

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Время и Стекло выступят на шоу VISLOVO /instagram.com/vremyaisteklo

Знаменитая украинская группа Время и Стекло, в состав которой входят Алексей Завгородний (Позитив) и Надя Дорофеева, выступят с масштабным и зрелищным концертом в киевском Дворце Спорта. Шоу VISLOVO станет яркой осенней вечеринкой, на которой будет множество декораций, световых эффектов, а самое главное - качественной музыки!

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Творчество группы известно по всей Украине и за ее пределами. Их клипы набирают десятки миллионов просмотров, а на концертах собираются полные залы, где зажигается танцпол и дарится масса драйва. Режиссерами грядущего большого шоу станут Наталья Ровенская, Мария Григоращенко и Наталья Лысенкова. Именно они поставили часть выдающегося выступления певицы PINK на Brit Awards.

VISLOVO с группой Время и Стекло пройдет в киевском Дворце Спорта (Спортивная площадь, 1) уже 5-го октября (суббота) в 19:00. Цена за билет: от 290 гривен.

Ранее сообщалось о том, что Дорофеева показала, как снималась в Я, Ты, Он, Она с Зеленским