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Время и Стекло выступят с грандиозным шоу во Дворце Спорта

Звездная группа устроит шоу под названием VISLOVO уже осенью
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Время и Стекло выступят на шоу VISLOVO
Время и Стекло выступят на шоу VISLOVO
/instagram.com/vremyaisteklo

Знаменитая украинская группа Время и Стекло, в состав которой входят Алексей Завгородний (Позитив) и Надя Дорофеева, выступят с масштабным и зрелищным концертом в киевском Дворце Спорта. Шоу VISLOVO станет яркой осенней вечеринкой, на которой будет множество декораций, световых эффектов, а самое главное - качественной музыки!

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Творчество группы известно по всей Украине и за ее пределами. Их клипы набирают десятки миллионов просмотров, а на концертах собираются полные залы, где зажигается танцпол и дарится масса драйва. Режиссерами грядущего большого шоу станут Наталья Ровенская, Мария Григоращенко и Наталья Лысенкова. Именно они поставили часть выдающегося выступления певицы PINK на Brit Awards.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚠️ATTENTION⚠️ 5_октября_2019_года неудержимая энергия VISLOVO захватит Дворец Спорта в Киеве 🔜🔜🔜⠀ #ВремяиСтекло устроят самую громкую стритстайл тусовку этой осени! Поддайся заряду музыки и ворвись в крутой движ под треки из нового альбома.⠀ ⠀ *Для #VISLOVO нет границ, оно имеет свойство быстро распространяться и скоро охватит всю страну. Успей купить тикет на большой сольный концерт в Киеве и увидеть это первым! ⠀ ЭТО БУДЕТ VISLOVO! ⚡⠀ #vremyaisteklo #вис link in stories ⚫

Публикация от Время и Стекло (@vremyaisteklo)

VISLOVO с группой Время и Стекло пройдет в киевском Дворце Спорта (Спортивная площадь, 1) уже 5-го октября (суббота) в 19:00. Цена за билет: от 290 гривен.

Ранее сообщалось о том, что Дорофеева показала, как снималась в Я, Ты, Он, Она с Зеленским

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VISLOVO Вислово Время и Стекло Надя Дорофеева Алексей Завгородний шоу концерт Дворец Спорта Все теги
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