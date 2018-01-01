Monatik и Дорофеева жестко пошутили про Винника, Потапа и Меладзе

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Дорофеева и Монатик /instagram.com/nadyadorofeeva

Известные украинские исполнители Надя Дорофеева и Monatik стали новыми участниками в популярном шоу Плохие Украинские Шутки (ПУШ UP). Они посоревновались друг с другом в юморе.

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Дорофеева и Монатик пошутили в новом выпуске друг о друге, о Потапе, Олеге Виннике, Меладзе, Анатолие Анатоличе и рэп-исполнительнице Alyona Alyona, Евгении Кошевом, Лесе Никитюк и Насте Каменских. Суть шоу в том, чтобы не засмеяться с заведомо плохих шуток соперника, а если это все же произошло, то он получает за это балл.

Выпуск ПУШ UP #6 с Надей Дорофеевой и Димой Монатиком уже набрал 116 тысяч просмотров на Канале Маминой Подруги в YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Дантес и Позитив высмеяли друг друга