Monatik и Дорофеева жестко пошутили про Винника, Потапа и Меладзе
Известные украинские исполнители Надя Дорофеева и Monatik стали новыми участниками в популярном шоу Плохие Украинские Шутки (ПУШ UP). Они посоревновались друг с другом в юморе.
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Дорофеева и Монатик пошутили в новом выпуске друг о друге, о Потапе, Олеге Виннике, Меладзе, Анатолие Анатоличе и рэп-исполнительнице Alyona Alyona, Евгении Кошевом, Лесе Никитюк и Насте Каменских. Суть шоу в том, чтобы не засмеяться с заведомо плохих шуток соперника, а если это все же произошло, то он получает за это балл.
Выпуск ПУШ UP #6 с Надей Дорофеевой и Димой Монатиком уже набрал 116 тысяч просмотров на Канале Маминой Подруги в YouTube.
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