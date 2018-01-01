Надя Дорофеева посоревновалась с мамой в забавной игре

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Надя Дорофеева /instagram.com/nadyadorofeeva

На YouTube-канале Нади Дорофеевой, который называется DoDo Vlog, вышло новое видео. Однако в этот раз она не показывала какие-то особенные моменты из своей жизни, а сыграла в одну вместе со своей мамой.

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Данная игра называется Лоботряс и ее суть заключается в том, что один из участников держит телефон, прислонив ко лбу экраном наружу, где написано какое-то название, имя или что-либо еще, а второй участник должен объяснить, что это. В случае проигрыша певицы, она должна была спеть в переходе, а в случае выигрыша - сходить с мамой в спортзал. Игра получилась довольно забавной и эмоциональной. А также в ролике присутствует видео с исполнением того, что должен сделать проигравший.

Новое видео Нади Дорофеевой набрало на YouTube 113 тысяч просмотров и 7 тысяч лайков.

Ранее сообщалось о том, что Дорофеева показала, как снималась в Я, Ты, Он, Она с Зеленским