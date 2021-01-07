HBO показали отрывок из восьмого сезона Игры Престолов

В новом ролике HBO представили кадры из Игры Престолов, Дэдвуда, Хранителей и других проектов

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В новом ролике от HBO показали кадры из Игры Престолов /Flickr

Крупный канал HBO, выпускающий множество популярных и успешных проектов, опубликовал в Сети новый ролик, рекламирующий сериалы их производства, которые выйдут в 2019-ом году. В 2-минутном видео также показали отрывок из долгожданного восьмого сезона Игры Престолов.

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Среди прочих сериалов, кадры из которых появились в данном трейлере, были Большая маленькая ложь, Дэдвуд, Хранители (DC) и другие. В части про Игру Престолов показали Арью Старк, войска, дракона, а также падающую стену.

Восьмой сезон станет финальным для Игры Престолов. Его релиз состоится уже 14 апреля.

Ранее сообщалось о том, что появились первые кадры из восьмого сезона Игры Престолов