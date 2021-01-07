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Зима наступила: Появились первые кадры из восьмого сезона Игры Престолов

Канал HBO опубликовал 14 новых кадров из финального сезона культового сериала
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Игра престолов
Игра престолов
/facebook.com/HBO

Долгожданный восьмой сезон сериала Игра Престолов, который также будет финальным, не обрастает новыми сюжетными деталями (они все же держаться в секрете), но в последнее время активно появляются новые промоматериалы. В этот раз канал HBO опубликовал пачку свежих кадров, на которых можно увидеть основных персонажей истории.

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В финале будет продолжена основная сюжетная линия, где Дейенерис прибывает в Винтерфелл. Помимо этого героям предстоит сразиться с ходоками, которые помогли пасть Стене и прорвались через барьер на юг.

Премьера первой серии восьмого сезона состоится 14 апреля на HBO.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, сколько будут длиться финальные серии Игры Престолов

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