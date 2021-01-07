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Стало известно, сколько будут длиться финальные серии Игры Престолов

Назвали хронометраж всех эпизодов восьмого сезона Игры Престолов
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Новые серии Игры Престолов будут длиться от часа
Новые серии Игры Престолов будут длиться от часа
/Flickr

Финальный восьмой сезон Игры Престолов начинает понемногу обрастать деталями, а создатели после двух выпущенных тизеров собираются представить миру полноценный трейлер. Ранее ходили разные слухи о хронометраже всех новых эпизодов, а теперь о них появилась свежая информация.

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Как сообщается, первые две серии будут длиться ровно по часу (60 минут) каждая. Продолжительность остальных четырех эпизодов будет по 80 минут. И хоть информация официально пока не подтвердилась каналом, издание Entertainment Weekly сослалось на презентацию во Франции, где состоялась встреча боссов крупных телеканалов, в том числе и HBO.

Узнать, действительна ли эта информация, можно будет уже 14 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Джон Сноу прошел пробы на Игру Престолов с драконом Беззубиком

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Игра Престолов Восьмой сезон длительность серий HBO Все теги
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