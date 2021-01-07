История игрушек, Мстители и Игра Престолов: Вышли тизеры ожидаемых блокбастеров

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Вышли рекламные ролики долгожданных блокбастеров /Flickr

Совсем недавно в Америке состоялся очередной Супербоул. Во время перерывов было показано множество рекламных роликов, среди которых также были и тизеры долгожданных фильмов, анимационных проектов и сериалов. В их число вошли кадры Истории Игрушек 4, сериала Игра Престолов, а также кинокомикса Мстители 4.

Мстители 4: Финал

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Не так давно мир увидел первый тизер-трейлер Мстителей, который стал большим поводом для обсуждений и различных теорий в Сети, а также побил рекорд по просмотрам. В этой части знаменитые супергерои должны будут спасти мир после того, что натворит Танос. В тизере можно увидеть новые кадры из грядущей ленты.

История игрушек 4

Спустя 9 лет после выхода третьей части этого знаменитого мультфильма мир увидит четвертую, которая, скорее всего, станет заключительной, ведь на это уже намекал актер Том Хэнкс, озвучивший Вуди. В этот раз зрителям представят новых персонажей, расскажут, чем занимались любимые герои, а также покажут новую волну в любовной истории Вуди и Бо Пип.

Игра престолов: Восьмой сезон

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Долгожданный финал сериального хита от HBO также обзавелся своим рекламным роликом, показанным на суперкубке. В отличие от вышеупомянутых, этот был создан специального для данного события, рекламируя пиво. Здесь здоровяк Гора вступил в схватку с пивным рыцарем, которая закончилась очень зрелищно (спойлер - будут даже драконы!). К слову, даже Джорджу Р. Р. Мартину ролик пришелся по душе.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер фильма Хоббс и Шоу