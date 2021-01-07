Прибыль поровну: В новом ролике Слуги Народа 3 политики поделили должности

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Представители власти поделили доход в новом тизере Слуги Народа /Скриншот с YouTube

Популярный украинский сериал Слуга Народа является одним их самых популярных отечественных проектов, а третий сезон выйдет уже в марте. Однако создатели уже долгое время подогревают интерес зрителей, стабильно выпуская новые ролики с острыми темами.

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В свежем тизере показана часть сюжета третьего сезона, в которой Премьер-министр Украины поздравляет так называемых новых лиц в правительстве. В следующей сцене он же вместе с другой представительницей власти делит прибыльные должности, предлагая поделить доход 60 на 40, на что та, соответственно, соглашается.

Премьера Слуги Народа 3 состоится в марте. Точная дата выхода пока не объявлена.

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