В новом тизере Слуги Народа 3 показали, как лгут депутаты

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Вышел свежий тизер Слуги народа 3 /instagram.com/sluga95

В Сети опубликован очередной тизер готовящегося к выходу третьего сезона популярного сериала Слуга Народа, в котором Владимир Зеленский играет роль президента Украины. Ролик является небольшим отрывком, представляющим одну из тем, которой коснуться в сюжете.

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В тизере зрителям показали двух депутатов, которые ведут беседу по поводу закупки угля. Один из них рассказывает о том, как за это платят украинцы, а также признается про ложь и то, сколько с этого прибыли имеет он сам. В самом конце собеседник интересуются у него о его вероисповедании, на что тот отвечает, что является бизнесменом.

Новый тизер Слуги Народа 3 набрал уже 187 тысяч просмотров, а также ему поставили более 4 тысяч лайков. Благодаря тому, что ролик активно обсуждается на YouTube, он занял 19-ое место в трендах.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский показал в блоге Зе Президент, как бороться с коррупцией